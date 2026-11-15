Green Bay - Nur wenige Tage nach seinem unerwarteten Wechsel zurück zu den Minnesota Vikings hat Quarterback Kirk Cousins das Team zu einem souveränen NFL-Sieg bei den Green Bay Packers geführt. Cousins war erst fünf Tage vor dem 30:10 von den Las Vegas Raiders zurück zu den Vikings gewechselt, für die er bis 2023 bereits sechs Jahre lang gespielt hatte. Sein letztes Spiel im Trikot der Vikings war ein Duell mit den Packers in Lambeau Field - als Cousins sich die Achillessehne riss. Beim Comeback gelangen ihm ausgerechnet dort nun zwei Touchdown-Pässe.