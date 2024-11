"Ich würde so gerne mal vor dem letzten Play gewinnen", sagte Quarterback Patrick Mahomes nach dem Zittersieg. Dafür forderte der Superstar von seinem Team "mehr Kantersiege, damit wir im vierten Viertel auch mal entspannter sein können." Dass es bei den Panthers überhaupt zum Sieg noch in der regulären Spielzeit reichte, war Mahomes zu verdanken, der 27 von 37 Pässen für 269 Yards an seine Receiver anbrachte und drei Touchdowns erwarf. Daneben glänzte auch Rookie-Kicker Spencer Shrader, der für den verletzten Harrison Butker einsprang und aus 31 Yards cool blieb.