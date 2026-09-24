Brown sprach von versuchtem Raubüberfall

Die Polizei hatte Brown nach dem Event in Gewahrsam genommen, nach wenigen Stunden aber wieder freigelassen. Der frühere Star-Receiver unter anderem der Pittsburgh Steelers gab kurz darauf eine Erklärung auf der Social-Media-Plattform X ab, wonach mehrere Leute versucht hätten, ihn auszurauben. Zudem kündigte er damals an, Anzeige gegen die angeblichen Räuber zu erstatten. Stattdessen wurde am 11. Juni 2025 ein Haftbefehl gegen Brown wegen versuchten Mordes ausgestellt. Im folgenden November wurde der Gesuchte in Dubai verhaftet.