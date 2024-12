American Football: München will weitere NFL-Spiele

Die NFL hatte kürzlich verkündet, langfristig auf den Standort Deutschland zu setzen und im kommenden Jahr erstmals in Berlin zu spielen. Bis zu drei Spiele soll es bis 2029 in der Hauptstadt geben, hatte Deutschland-Chef Alexander Steinforth gesagt. Wo die übrigen der mindestens fünf Spiele stattfinden, ist noch unklar. Bisher gab es je zwei Spiele in München und Frankfurt.