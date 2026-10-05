Die schwerste Aufgabe lösten die Chiefs in Las Vegas gegen die zuvor ebenfalls ungeschlagenen Raiders. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes gewann 30:27. Kenneth Walker zeigte mit zwei Touchdowns für die Chiefs erneut ein gutes Spiel. Auch Tyquan Thornton hatte zwei Touchdowns und fing den Ball dazu stark nach einem Wurf über 55 Yards. Dabei verletzte er sich aber dem Augenschein nach schwer am Bein und wird dem Team wohl auf absehbare Zeit fehlen.