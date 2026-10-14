Miami - NFL-Star Tyreek Hill ist im Zivilprozess gegen seine von ihm getrennt lebende Ehefrau Keeta Vaccaro in zwei Fällen der Körperverletzung für schuldig erklärt worden. In acht weiteren Anklagepunkten sprach ihn die Jury in Miami frei. Der 32-Jährige, der zuletzt bei den Footballern der Miami Dolphins unter Vertrag stand, hatte sich unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und fortgesetzter häuslicher Gewalt verantworten müssen.
American Football Körperverletzung: Teil-Freispruch für NFL-Star Hill
dpa 14.10.2026 - 12:48 Uhr