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American Football Körperverletzung: Teil-Freispruch für NFL-Star Hill

Zwei Schuldsprüche, acht Freisprüche: Im Prozess gegen Tyreek Hill hat eine Jury in Miami geurteilt. Der Super-Bowl-Champion von 2019 muss nun Strafe zahlen.

American Football: Körperverletzung: Teil-Freispruch für NFL-Star Hill
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Tyreek Hill spielte von 2022 bis 2025 für die Miami Dolphins. (Archivbild) Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa

Miami - NFL-Star Tyreek Hill ist im Zivilprozess gegen seine von ihm getrennt lebende Ehefrau Keeta Vaccaro in zwei Fällen der Körperverletzung für schuldig erklärt worden. In acht weiteren Anklagepunkten sprach ihn die Jury in Miami frei. Der 32-Jährige, der zuletzt bei den Footballern der Miami Dolphins unter Vertrag stand, hatte sich unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und fortgesetzter häuslicher Gewalt verantworten müssen.

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Hill muss an Vaccaro 500.000 US-Dollar zahlen. Die zwei Vorfälle, für die der Wide Receiver schuldig gesprochen wurde, hatten sich im Januar 2024 und im April 2025 ereignet. Ob und wann Hill in die nordamerikanische Profiliga NFL zurückkehrt, ist offen. Aktuell ist er ohne Club und arbeitet noch an einem Comeback, nachdem er sich im September des vergangenen Jahres schwer am Knie verletzt hatte. Mit den Kansas City Chiefs gewann er 2019 den Super Bowl.