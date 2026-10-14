Hill muss an Vaccaro 500.000 US-Dollar zahlen. Die zwei Vorfälle, für die der Wide Receiver schuldig gesprochen wurde, hatten sich im Januar 2024 und im April 2025 ereignet. Ob und wann Hill in die nordamerikanische Profiliga NFL zurückkehrt, ist offen. Aktuell ist er ohne Club und arbeitet noch an einem Comeback, nachdem er sich im September des vergangenen Jahres schwer am Knie verletzt hatte. Mit den Kansas City Chiefs gewann er 2019 den Super Bowl.