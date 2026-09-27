Johnson ist der erste deutsche Football-Profi, der über das International Player Pathway Programm der NFL den Weg in die National Football League gefunden hat. Das Förderprogramm für internationale Spieler bereitete ihm den Weg zu einem Kader-Platz bei den New England Patriots, für die er auch einen Touchdown erzielte. Er war damit der erste deutsche Offensiv-Spieler mit einem Touchdown in der NFL. In seinen insgesamt sieben Spielzeiten in der Liga stand Johnson auch bei den Raiders, den New York Giants und in der vergangenen Saison bei den Houston Texans unter Vertrag. Seither ist der Fullback ohne Team, lebt mit seiner Familie in Tennessee und hält sich eigenständig fit.