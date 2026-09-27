Las Vegas - Football-Profi Jakob Johnson arbeitet zukünftig auch als TV-Experte für RTL, will seine Karriere in der NFL damit aber noch nicht offiziell beenden. "Ich halte mich weiter fit. Aber ich kann nicht zu Hause rumsitzen und nichts tun. Bis das offizielle Retirement verkündet wird, ist noch ein kleiner Spalt offen. Wenn auch nur in meinem Kopf", sagte der 31 Jahre alte Stuttgarter der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte RTL Johnson als neuen Experten bekanntgegeben und seinen ersten Einsatz für das Spiel der Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs am kommenden Wochenende angekündigt.