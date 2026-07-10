In der Frage um die Vorherrschaft im Thüringer Football steht es zwischen Suhl und Jena nach dem jüngsten Spieltag in der Oberliga Mitteldeutschland 1:1-unentschieden. Die Jenaer Hanfrieds haben das Rückspiel gegen die Suhl Gunslingers am vorigen Sonntag (5. Juli) mit 10:7 für sich entschieden. Das Hinspiel Anfang Mai im Suhler Auestadion hatten die „Revolverhelden“ aus der Waffenstadt gegen die personell angeschlagenen Ostthüringer deutlich mit 36:10 gewonnen. Für den Aufsteiger war es der erste Sieg in seiner ersten Saison in der 4. Liga.