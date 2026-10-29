München - Das NFL-Gastspiel in München sorgt in diesem Jahr für einen besonderen Ab- und Aufbaustress in der Allianz Arena. Nach der Partie am 15. November haben die Arbeiter nur fünf Tage Zeit, den Rasen zu wechseln, ehe der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga schon wieder ran muss. Arena-Chef Jürgen Muth sieht der bislang einmaligen Rasen-Wechsel-Aktion aber gelassen entgegen. "Wir wissen, dass das in der kurzen Zeit gut funktionieren wird", meinte Muth in einer Medienrunde gut zwei Wochen vor dem NFL-Spiel.