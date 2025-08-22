American Football: Feiern die Gunslingers den Aufstieg?

Glückt die Meisterschaft einen Spieltag vor Saisonende, soll nicht nur am Samstag im Auestadion gefeiert werden. Die „Guns“ laden zusätzlich alle Fans am Abend in die Suhler Kinobar ein. Hier soll die Football-Party nach dem letzten Heimspiel ihre Fortsetzung finden. Als Vorabgeschenk geben die Gunslingers allen Fans, die noch im Besitz eines Tickets vom vorletzten Heimspiel sind, 50 Prozent Rabatt auf das Ticket für das Finale im heimischen Auestadion. Darüber hinaus sind rund um das Spiel am Samstag weitere Showeinlagen geplant, unter anderem eine Halbzeitshow mit der Tanzgalerie Suhl. Einlass ist ab 12 Uhr, Kickoff um 15 Uhr.