American Football: Feiern die Gunslingers den Aufstieg?

Der Samstag, 23. August, könnte historisch werden für die Suhl Gunslingers. Gewinnen sie auch ihr siebtes Saisonspiel, ist ihnen der Aufstieg in die 4. Liga nicht mehr zu nehmen.

 
2017 gegründet und nun, acht Jahre später, der erste Aufstieg? Die Chancen, dass die Suhl Gunslingers das am Samstag schaffen, stehen sehr gut. Foto: Karsten Tischer

Die American Footballer der Suhl Gunslingers können sich am Samstag, 23. August, vorzeitig zum Meister der Verbandsliga Mitteldeutschland küren und damit in ihrer fünften regulären Saison im Spielbetrieb vorzeitig in die 4. Liga aufsteigen.

Glückt die Meisterschaft einen Spieltag vor Saisonende, soll nicht nur am Samstag im Auestadion gefeiert werden. Die „Guns“ laden zusätzlich alle Fans am Abend in die Suhler Kinobar ein. Hier soll die Football-Party nach dem letzten Heimspiel ihre Fortsetzung finden. Als Vorabgeschenk geben die Gunslingers allen Fans, die noch im Besitz eines Tickets vom vorletzten Heimspiel sind, 50 Prozent Rabatt auf das Ticket für das Finale im heimischen Auestadion. Darüber hinaus sind rund um das Spiel am Samstag weitere Showeinlagen geplant, unter anderem eine Halbzeitshow mit der Tanzgalerie Suhl. Einlass ist ab 12 Uhr, Kickoff um 15 Uhr.

Aufgrund des Football-Finales in Suhl zieht auch der 1. Suhler SV um. Die Fußballer absolvieren ihre Heimspiele am Samstag auf dem Postsportplatz.