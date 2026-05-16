Seit ihrer ersten Saison im Jahr 2019 begleitete Kai Hesbacher die Suhl Gunslingers als Stadionsprecher an der Seitenlinie. Er unterhielt dabei nicht nur das Publikum über die gesamte Spielzeit, die in der Regel zwei Stunden überschreitet. Fachkundig führte der Footballverrückte die Zuschauer ein in das Innenleben der immer populäreren Sportart aus den USA. Hesbacher brachte Regeln, Spielzüge, Teaminfos und mehr unters Volk und bei der schnell entstehenden Unübersichtlichkeit, wenn bis zu 22 Männer aufeinanderstürzen, auch, wer gerade Punkte gemacht hatte – oder eben nicht.