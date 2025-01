American Football Commanders schocken St. Browns Lions in NFL-Playoffs

Offensiv-Spektakel beider Teams

Vor allem in der ersten Halbzeit war das Spiel jeden Cent des Eintrittsgelds wert. "Das ist verrückt. Das ist Zeug aus einem Videospiel", rief Ex-Superstar Tom Brady in seiner Rolle als TV-Kommentator. Bis zum Pausenstand von 21:31 aus Sicht der Lions sahen die Zuschauer von ihrem Team einen Touchdown, dann ein Fumble, dann einen Touchdown, dann eine Interception mit einem Touchdown für Washington, unmittelbar danach sofort wieder einen Touchdowns der Lions und schließlich statt eines weiten Passes für sechs Punkte eine weitere Interception in der Endzone der Commanders.