American Football NFL-Spektakel in München: Panthers gewinnen Football-Krimi

Johnson als Brezen-Lieferant und Gute-Laune-Bär

Der gebürtige Stuttgarter war in den vergangenen Monaten mehrmals von New York entlassen und dann wieder angestellt worden. Just vor dem Deutschland-Trip holte Coach Brian Daboll ihn zurück in den Trainingskader. In München war der 29-Jährige dann inoffizieller Reiseführer der Giants, Lieferant für Butterbrezen und Gute-Laune-Bär. In das Spieltagsaufgebot schaffte er es aber nicht - und war in der Allianz Arena dennoch meist am Grinsen.