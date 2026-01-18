American Football Broncos bezwingen Bills in Krimi und verlieren Quarterback

Denver - Die Denver Broncos und die Seattle Seahawks sind ihrem Favoritenstatus in der NFL gerecht geworden und sind nach jeweils mehr als zehn Jahren nur noch einen Sieg von der Rückkehr in den Super Bowl entfernt. Während Seattle zu einem überlegenen 41:6 gegen San Francisco kam und alle Träume eines Final-Heimspiels für die 49ers am 8. Februar zunichtemachte, mussten die Broncos in einem dramatischen Duell mit den Buffalo Bills in die Verlängerung. Dort setzte sich Denver erst dort durch ein Field Goal mit 33:30 durch. Auf den Jubel folgte rasch ein Tiefschlag: Quarterback Bo Nix muss operiert werden und fällt für den Rest der Football-Saison aus.