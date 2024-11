Berlin - Die Stadt Berlin will in den nächsten Jahren Gastgeberin von American-Football-Spielen der NFL in Deutschland werden. Eine Behördensprecherin bestätigte auf Nachfrage, dass der Berliner Senat am Dienstag über eine entsprechende Vorlage der Sport- und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) beraten und beschließen will. Gespielt werden soll im Olympiastadion. Zunächst hatte RTL/ntv berichtet.