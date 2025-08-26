Zur Mittagszeit wurde in Ohio gejubelt. Und in einigen anderen Bundesstaaten der USA vermutlich auch. Die Football-Familie ist groß und sie kennt die Suhl Gunslingers, Südthüringens einzige American-Football-Mannschaft, seit geraumer Zeit auch auf der anderen Seite des großen Teichs. Etliche Freunde und die Familie haben den Livestream am Samstagnachmittag deutscher Zeit eingeschaltet, erzählt Brandon Higgins, der Cheftrainer der Suhler „Revolverhelden“, der aus Ohio im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten von Amerika stammt und der Stadt Suhl spätestens seit Samstag auch einen Platz in seinem Herzen eingeräumt haben dürfte. In seinem ersten Jahr in Deutschland hat der Mittzwanziger seine erste Meisterschaft überhaupt als Erwachsenen-Footballtrainer geholt.