Nacua steht ohnehin auf der Verletztenliste

Während der Sperre erhält Nacua kein Gehalt, durch den Zeitpunkt verpasst er aber keine Spiele. Der 25-Jährige steht nämlich derzeit wegen einer Knie- und Zehenverletzung ohnehin auf der Verletztenliste. Erstmals zurückkehren könnte Nacua am 20. Dezember für das Heimspiel gegen die Dallas Cowboys. So lange wurde er auch auf die Verletztenliste gesetzt.