Beim Abschied von Kornelia Goldermann aus dem Berufsleben: Desiré Schulz spielt Gitarre. Foto: Iris Friedrich

Dazu bietet das Sozialwerk einen Kurs an, den Desiré Schulz leitet und der am 28. März beginnt. Drei Teilnehmer haben sich bereits gemeldet – „wenn es acht würden, würde ich mich sehr freuen“, so Schulz. Die Ausbildung, die in Blöcke aufgeteilt ist und auch einen praktischen Teil umfasst, findet zum Großteil in Kaltensundheim statt, in der Mittelsdorfer Straße 23 des Kaltennordheimer Ortsteiles (ehemalige VR-Bank).