Die neuen Eigentümer der ehemaligen Kurklinik in Bad Colberg haben ambitionierte Pläne – für manch einen klingen sie sicherlich nach einem fernen Traum. 200.000 Gäste pro Jahr, vier Hotels, zwei Restaurants, Tagungszentrum, Fitnessstudio – und als Krönung die Therme mit der vielfältigsten Sauna-Landschaft Deutschlands. Für den kleinen Ortsteil von Heldburg mit 120 Einwohnern klingt das gewaltig. Doch die hochgesteckten Ziele sind die einzige Chance für Bad Colberg. Ohne Besonderheiten, die den Kurort weit über die Region hinaus bekannt machen, droht die nächste Pleite.