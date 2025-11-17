Amazonasgebiet Amazonas im Stress – "auch in Berlin spürbar"

Fürs Weltklima sind das gleich doppelt schlechte Nachrichten: Je weniger Wälder, desto weniger Kohlenstoff können diese aufnehmen. Die Feuer setzen zusätzliche Emissionen frei: Nach WRI-Angaben waren dies im vergangenen Jahr 4,1 Gigatonnen Treibhausgase – das entspricht mehr als viermal den Emissionen des gesamten Luftverkehrs im Jahr 2023.

Vom Regenwald zur Savanne?

Heute seien bereits rund 17 Prozent der Waldfläche im Amazonas verloren, sagt Klimaforscher Rockström. Wenn man das System zu sehr belaste, werde es sich irreversibel zu einer Savanne entwickeln. "Wenn wir 1,5 Grad überschreiten, was wir sehr wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren tun werden, und wenn wir weiterhin Waldfläche verlieren, können wir nicht ausschließen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten diesen Kipppunkt erreichen", so Rockström.

Was also tun, um den Teufelskreis zu stoppen? "Wir alle sind auf den Amazonas-Regenwald angewiesen, um ein stabiles Klima zu gewährleisten. Daher sollte Brasilien für diese Dienstleistung, den Schutz des Waldes, eine Entschädigung verlangen können", meint Rockström – und betont mit Blick auf die Verhandlungen in Belém: "Dies sollte Teil eines Abkommens sein." Mit einem neuen Tropenwald-Fonds hat Brasilien einen Aufschlag in diese Richtung gemacht – wie viel Geld Deutschland dafür gibt, steht noch aus.