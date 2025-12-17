Umso schöner, wenn es genutzt wird , wie es gedacht war. Und besonders erfreulich, wenn junge Menschen das tun.
Amateurtheater Hildburghausen Feuer entzündet: Theater statt TikTok
Florian Kirner 17.12.2025 - 17:00 Uhr
Dieses wunderschöne und prachtvolle Stadttheater! Es ist die Perle der Kreisstadt Hildburghausen, seine Sanierung bis zum Jahre 2008 war Ergebnis der vermutlich größten finanziellen Kraftanstrengung der Kreisstadt seit der Wende.
