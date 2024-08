Leidenschaftlich, zwanglos, ohne Noten, völlig in ihr Spiel vertieft interpretierte Julie Saito die Ballade g-Moll op. 23 von Fréderic Chopins. Stille Einkehr, aufbrechendes Temperament und Balance zwischen beiden Stimmungen wechselten einander ab. Fasziniert lauschten die Zuhörer den Klängen. Ein krönender Abschluss des zweiten Gesprächskonzertes zum Internationalen Festival für Amateurpianisten. Nach 30 Jahren Pause hat die Japanerin, die viele Jahre als Journalistin bei der Unesco in Paris tätig war und jetzt in Rente ging, erst kürzlich mit Klavierspiel wieder begonnen. Im Meisterkurs von Christian Wilm Müller bereitete sich Julie Saito während des Amateurfestivals in Meiningen für ihre Aufnahmeprüfung zum Klavierstudium im Oktober in Paris vor. Als Pianistin will sie noch einmal durchstarten. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Sicherlich ist die Japanerin, die schon 2018 als Amateurin am Internationalen Hans-von-Bülow-Klavierwettbewerb in Meiningen teilnahm, eine Ausnahme. Aber, so betont Christian Wilm Müller, der künstlerische Leiter des Wettbewerbs und Festivals, „die Grenzen sind fließend, ein Profi muss nicht zwangsläufig ein besserer Musiker sein“. Das sagt einer, der als Professor für Klavier an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar seit vielen Jahren unterrichtet. Der aber auch die Amateurszene kennt und schätzt, was die Freizeit-Pianisten neben ihrer hauptberuflichen Arbeit musikalisch leisten. „Weltweit gibt es eine große Community, die gut vernetzt ist und immer nach einem Ort sucht, wo sie sich treffen kann.“ Anliegen des gebürtigen Meiningers, der seinen ersten Klavierunterricht an der hiesigen Musikschule erhielt, ist es, Hans von Bülow (1830-1894), den berühmten Leiter der Meininger Hofkapelle und Pianisten, als Zugpferd zu nutzen. Für die Kulturstadt Meiningen, aber auch für Thüringen. „Beim Ministerium in Erfurt werde ich immer wieder gefragt: Bringt das auch was für Thüringen? Meine Antwort ist ein klares Ja“, hebt der Klavierprofessor hervor. „Wir machen das hier nicht aus Zeitvertreib, sondern weil wir überzeugt sind, das alle Seiten davon profitieren.“