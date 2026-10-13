Als Mitglied der Thüringer Bürgerdelegation zu den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit hat Björn Bieske (Ben – DL5ANT) den DARC e. V. und dessen Weltmeisterschafts-Team (DA0HQ) im Bremen vertreten. Damit bot sich eine gute Gelegenheit, führenden Politikern und insbesondere dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier die Kernpunkte des Amateurfunks zu erläutern. „Es wurden Aspekte der Technik, Ausbildung und des Notfunks, sowie die sportliche Seite des Funkbetriebs in der Weltmeisterschaft der IARU – International Radio Union – und anderen Funkwettkämpfen erläutert“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Hauptaugenmerk lag demnach auf der „weltweiten, grenzenlosen Kommunikation in verschiedenen Sendearten zur Völkerverständigung mit relativ einfachen Mitteln“. Konkret wurde die Vereinsarbeit im DARC Ortsverband TU Ilmenau diskutiert.