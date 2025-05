„Delta, Kilo, Zero, Whisky, Kilo – Delta, Kilo, Zero, Whisky, Kilo …“ Worte, die Peter Heinzel aus Unterbreizbach immer wieder ins Mikrofon spricht. Aneinandergereiht ergeben sie die Anfangsbuchstaben „DKOWK“ (0 für Zero). Peter Heinzel erklärt später: „Das ist unser Clubstationsrufzeichen. Jeder, der es empfängt, weiß dann sofort, mit wem er es zu tun hat.“