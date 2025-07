Amateur-Fußball Zuschauer-Rekord in Relegation im bayerischen Fußball

Bei allen Relegations- und Entscheidungsspielen zahlen die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Euro Aufpreis für einen guten Zweck. Dieser sogenannte "Sozial-Euro", der auch bei den Toto-Pokal-Partien ab der 1. Hauptrunde erhoben und von der Saison 2025/26 an bei den Kreis-Endspielen im Toto-Pokal eingeführt wird, fließt in die BFV-Sozialstiftung. Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 unterstützte die Stiftung in über 1000 Fällen Menschen und Vereinen in prekären Notlagen mit rund zwei Millionen Euro.