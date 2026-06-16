Wenn sich am kommenden Samstag die Dämmerung über Ilmenau legt, wird die Stadt einmal mehr zum Experimentierfeld: Zur Ilmenauer Wissenschaftsnacht verwandeln die Technische Universität, die Stadtverwaltung, der Ilm-Kreis und die Wirtschaftsregion Thüringer Bogen ganz Ilmenau ab 17 Uhr in eine Bühne für Wissenschaft und Technik. Erwartet werden tausende Besucher aus der Region, die sich auf mehr als 170 Programmpunkte verteilen werden – von der Innenstadt über den Universitätscampus bis hin zum Gewerbegebiet Am Vogelherd.