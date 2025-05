Den Startschuss um 9 Uhr beim diesjährigen Rennsteiglauf am Samstag soll David Möller geben. Das gab Dieter Greiner, Vorsitzender beim Wintersportverein 1907 Neuhaus und Organisator vom Rennsteiglauf, bekannt. Der ehemalige Rennrodler Möller ist in der internationalen Sportwelt seit Langem kein Unbekannter. Auch in der Politik startet der 43-Jährige nun durch. Vor 18 Jahren krönte er sich zum Weltmeister sammelte im Laufe seiner Karriere insgesamt vier WM-Titel. Geboren ist Möller in Sonneberg, aufgewachsen ist er in Schalkau. Nach dem Ende seiner aktiven Sportlerlaufbahn schlug er einen ganz neuen beruflichen Weg ein: Er ließ sich in Erfurt als Steuerberater bei PwC nieder. Nun steht er vom nächsten großen Schritt, denn er soll künftig das Amt des Staatssekretärs für Sport und Ehrenamt in der Thüringer Landesregierung übernehmen.