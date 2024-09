Am Wochenende wurde der Kirmesbär von Neustadt aufgeweckt und er stellte sich mit einem Umzug, begleitet von dem Stützerbacher Blasorchester, den Neustädtern vor. Dafür zogen sie von Haus zu Haus und vergaßen auch den Ortsteil Kahlert nicht. Für dieses Wochenende hat der Kirmesverein einiges vorbereitet. Freitagnachmittag geht es mit dem Anbraten los und es wird zu einem Fackelumzug und anschließend zur Kirmesdisco eingeladen. Am Samstag ist Zeltkirmes und am Abend Kirmestanz und am Sonntag Familiennachmittag mit Blasmusik und viel Spaß vor allem für die Kinder. Von Freitag bis Sonntag wird für jedermann ein öffentliches Schießen angeboten. Die Siegerehrung erfolgt am Sonntag. Die Veranstaltungen finden auf dem Sportplatz statt. Es gibt am Sonntag von 13.30 bis 19 Uhr einen kostenlosen Fahrdienst innerhalb von Neustadt.