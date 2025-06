Auch die Kleinen kamen am Oberlinder Festwochenende auf ihre Kosten. Während die Veranstaltung im letzten Jahr noch in Unterlind stattfand, nutzte die Stadt diesmal die Gelegenheit, sich an die Feierlichkeiten zum 800-jährigen Jubiläum anzuschließen. Der Auftakt erfolgte am Sonntag mit einer musikalischen Eröffnung der Musikschule. Auf dem Oberlinder Marktplatz warteten zahlreiche Mitmach- und Erlebnisangebote auf die jungen Besucher. Unter anderem Bastelstationen, Bewegungsparcours und eine spannende Feuerwehrschau. Auch ein Flohmarkt und die Ausstellung „Nautiland“ luden zum Stöbern und Entdecken ein.