Bei strahlendem Sonnenschein haben die Mitglieder des Fördervereins am vergangenen Samstag von 10 Uhr an bis zum späten Nachmittag Gäste bei sich an der Petersburg begrüßen können. Viele Wanderer auch von umliegenden Vereinen fanden wie in den Jahren zuvor den Weg zur hoch gelegenen Burg. Erbaut wurde die Schutzhütte im Jahr 1887 vom Thüringer Waldverein. Von der Freien Deutschen Jugend wurde sie später zu DDR-Zeiten 1954 instand gesetzt. Vor mehr als sechs Jahren hat sie der Förderverein Lichte erneut auf Vordermann gebracht und schließlich 2019 deren Einweihung gefeiert. Die am Rundwanderweg „Lichtner Kleeblatt“ gelegene Petersburg wird das ganze Jahr über von Wanderern besucht und bietet eine Aussicht in das Tal der Geier bis hin zum Fröbelturm. So auch am vergangenen Samstag zum sechsten Geburtstag seit der Restaurierung. Die Mitglieder des Fördervereins verköstigten ihre Gäste mit Kuchen, Getränken und Deftigen vom Rost und freuten sich, dass das Fest auch dieses Mal so gut angenommen wurde.