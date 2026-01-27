Die organisierten Weidmänner aus dem Raum Schmalkalden haben vor wenigen Tagen in Seligenthaler Heimateck einen geselligen Jägerabend veranstaltet. „Mit etwa 50 Gästen verbrachten wir schöne Stunden in angenehmer Atmosphäre. Die hervorragende Küche, das gemütliche Beisammensein sowie die ausgezeichnete Stimmung boten einen würdigen Rahmen für anregende Gespräche“, berichtete der Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Harry König. „Erfahrungen und Wissen aus vergangenen und aktuellen Jagdjahren wurden ausgetauscht. Jagen mit Freunden. Jagen in Thüringen. Jagen in unserer Heimat.“