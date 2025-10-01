 
Am Tag vor dem Bauernmarkt Benefizkonzert geht in die nächste Runde

Bereits zum fünften Mal findet das Spendenprojekt am 10. Oktober in Oberlind statt.

 
Am Tag vor dem Bauernmarkt: Benefizkonzert geht in die nächste Runde
Im vergangenen Jahr war der Platz mit mehreren Hundert Besuchern gefüllt. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Musikfreunde und Oberlinder dürfen sich auch dieses Jahr auf ein Highlight freuen: Am Freitag, 10. Oktober, findet zum fünften Mal das Oberlinder Benefizkonzert statt – inzwischen ein fester Termin im Ort. Ines Ehrlicher und Steffen Haupt begrüßen die Gäste ab 18.30 Uhr auf der Bühne vor der Kirche am Kirchplatz, einen Tag vor dem Bauernmarkt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die beiden unterstützten Projekte werden am Abend von den Verantwortlichen vorgestellt. In den vergangenen Jahren profitierten unter anderem die Sibylle-Abel-Stiftung, das Hospiz Katzhütte und die Tierauffangstation in Sonneberg.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wegen der kühlen Temperaturen wird eine warme Jacke empfohlen. Auf der Bühne stehen unter anderem das Alpenecho, Doris Motschmann (Mundart), Günther Hayn (Akkordeon), die Tanzpaare Ruhs, Siggi Kaufmann mit Gitarrenensemble, Andreas Kunz und Gina Ehrhardt, der Ad-hoc-Chor, die Tanzgruppe Lumina, Robin Rosenbauer (Gitarre), Evi Sacher (Klavier), Lysann Biedermann (Gesang) sowie Ines Ehrlicher als Moderatorin und Sängerin. Licht und Ton betreuen Steffen Haupt, Philipp Döhler und Niko Fröber.