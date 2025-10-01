Am Tag vor dem Bauernmarkt: Benefizkonzert geht in die nächste Runde

Musikfreunde und Oberlinder dürfen sich auch dieses Jahr auf ein Highlight freuen: Am Freitag, 10. Oktober, findet zum fünften Mal das Oberlinder Benefizkonzert statt – inzwischen ein fester Termin im Ort. Ines Ehrlicher und Steffen Haupt begrüßen die Gäste ab 18.30 Uhr auf der Bühne vor der Kirche am Kirchplatz, einen Tag vor dem Bauernmarkt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die beiden unterstützten Projekte werden am Abend von den Verantwortlichen vorgestellt. In den vergangenen Jahren profitierten unter anderem die Sibylle-Abel-Stiftung, das Hospiz Katzhütte und die Tierauffangstation in Sonneberg.