Wer am Freitagnachmittag auf Einkaufstour im Steinweg unterwegs war, bekam eine recht kuriose Szene geboten: Etwa acht vermummte Leute hatten sich vor dem Info-Stand der AfD am Dianabrunnen postiert, um lautstark ihren Unmut gegenüber der Partei kundzutun. Parolen wie „Ob Ost, ob West, nieder mit der Nazi-Pest“ und „Ganz Suhl hasst die AfD“ waren da zu hören. Zumindest Letztere ist offenkundig falsch. Immerhin hat die AfD zur jüngsten Bundestagswahl in Suhl mehr als 37 Prozent der Wähler von sich überzeugen können und wurde damit stärkste Kraft.