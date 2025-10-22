Wildenspring hat ihn, Friedersdorf hat ihn, Altenfeld hat ihn auch, die Rede ist von den Wanderstarts in den Ortsteilen der Landgemeinde Großbreitenbach. Demnächst wird auch der Wanderstart in Großbreitenbach übergeben. Die Kabel für die Beleuchtung sind gelegt, die Säulen stehen, das Dach ist drauf und die Tafeln, die noch angebracht werden müssen, sind auch schon da. Binnen weniger Wochen hat Großbreitenbach neben dem Riesenherz am Hammertor nun einen weiteren Hingucker bekommen. Es wird nicht der letzte sein.