Zweimal kurz hintereinander musste die Feuerwehr am Sonntag zu Flächen- beziehungsweise Waldbränden in die Nähe von Behringen und Niederwillingen im nördlichen Ilm-Kreis ausrücken. Der erste Brand ereignete sich im Wald bei Behringen, direkt an einem Wegesrand. Rund 20 Quadratmeter Fläche waren betroffen. Vor Ort waren die Feuerwehren Arnstadt, Marlishausen und Niederwilligen. Rund 45 Minuten später brannte es direkt an einem Hochspannungsmasten bei Niederwillingen. Kripo und TEAG waren vor Ort, außerdem die Feuerwehren Stadtilm, Marlishausen, Niederwilligen und Arnstadt.