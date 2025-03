Wenn es auch am Samstag Temperaturen bis neun Grad Celsius hatte, so darf man froh sein, die Veranstaltung nicht am Sonntag durchgeführt zu haben, denn da gab es morgens schon Temperaturen um Null. Dennoch kamen am Samstag zu großen Teilen Schnee und böiger Wind dazu. Wenn es in der Rookie-Distanz über elf Kilometer und 530 Höhenmeter ging, so waren es in der Original-Distanz 21 Kilometer mit 927 Höhenmetern – perfekt für Einsteiger, aber nichts für schwache Nerven! Aber auch die ultimative Herausforderung für alle, die über ihre Grenzen gehen wollen.