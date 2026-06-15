Die breit angelegten 17. Thüringer Adjuvantentage am vergangenen Wochenende hatten am späten Samstagnachmittag und -abend ihren Schwerpunkt an und in der Gehrener Stadtkirche. Es begann mit der „Serenade in Gehren“ rund um die Kirche, im Kirchturm und im Stadt- und Schlossmuseum, mit Führungen und Kurzvorträgen: In der Kirche zum Gotteshaus selbst von Matthias Schlenker, zur Gehrener Bach-Familie mit Orgelspiel von Torsten Sterzik, zur Sauer-Orgel von 1895 von Albrecht Lobenstein sowie im Museum zur Stadtgeschichte von Luise Möller.