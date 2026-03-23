Dank Fördermitteln sowie mit Eigenmitteln des Weidbergvereins ist eine neue Sitzecke am zweiten Teilabschnitt des neuen Radwegs Richtung Weidberg aufgebaut worden. Davon sollte die Grundschule etwas Besonderes haben: Es wurden weitere Bänke und Tische für ein Outdoor-Klassenzimmer angeschafft, damit künftig Unterricht im Freien stattfinden kann. Jedoch: Am Freitag gegen etwa 19 Uhr wurden mehrere Douglasienhölzer, die zur Befestigung der Sitzecken dienen sollten, gestohlen. Den Schaden gibt die Ortschaft mit 200 Euro an. Die Balken sollten am Samstagmorgen bei einem Arbeitseinsatz montiert. werden. Acht Douglasienhölzer von vier Metern Länge sind nun weg. Die Verantwortlichen fordern den Dieb auf, die entwendeten Balken bis Freitagabend, 27. März 2026, zurückzubringen – andernfalls wird Anzeige erstattet.