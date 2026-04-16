Anstrengende Tage liegen hinter Claudia Weidner und ihrem Mann Frank. Innerhalb des vergangenen halben Jahres habe man bereits dreimal mit Hochwassersituationen auf dem Gelände des erst im Juni 2025 eröffneten Naturcamps zu kämpfen gehabt – ausgelöst durch Starkregen und eine rasche Schneeschmelze, sagte Geschäftsführerin Claudia Weidner am Dienstagvormittag. Am Donnerstag davor habe sich die Lage erneut so zugespitzt, dass man handeln musste.