Kaum Zeit für den Punktestand

Sie schmeißt regelmäßig den Versorgungsstand. Dort oben hat Sandra Bindseil, zwar den ganz großen Überblick, aber nicht immer den großen Durchblick, was den aktuellen Punktestand betrifft. „Manchmal muss ich fragen, wie es gerade steht, ob wohl ich ja eigentlich den besten Blick habe.“ Stimmt, die Anzeigetafel liegt mitten in ihrem Blickfeld. Blöd nur, dass wenn das Geschäft brummt, ihr Gesicht meist in die andere Richtung, zu den Gästen, gewandt ist. Wann es am meisten brummt? In den Pausen, natürlich. Stimmt, blöde Frage.