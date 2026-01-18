Es mögen zwar deutlich weniger Zuschauer sein als beim Biathlon-Spektakel vor Wochenfrist, doch in puncto Stimmung, guter Laune und Anfeuerung der Sportler stehen die Fans der Nordischen Kombinierer und der Langläufer denen des Biathlons in der Oberhofer Skiarena in nichts nach. Fahnen werden geschwenkt, Plakate der Sportler in die Höhe gereckt, es wird gesungen, geschunkelt, gebangt und gefeiert. Und das auf den Zuschauerrängen ebenso wie an den Versorgungshütten. Viele Wintersportvereine aus der Region sind vertreten, um mit ihrem Langlauf- und Skisprung-Nachwuchs die internationalen Sportstars anzufeuern.