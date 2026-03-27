Wer in der vergangenen Woche zwischen Plaue und Angelroda mit dem Rad unterwegs sein wollte, brauchte starke Nerven, Geduld oder am besten direkt eine andere Route. Seit dem 20. März war der Gera‑Radweg nämlich teilweise gesperrt. Weil wegen kranker und umsturzgefährdeter Bäume Lebensgefahr für die Radfahrer bestand. Inzwischen hat sich am Bahndamm allerdings einiges getan: Der große Teil der gefährlichen Bäume ist bereits gefallen, und die Freigabe des Radwegs rückt näher.