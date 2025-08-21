Es ist etwas zu sehen vom Radwegprojekt in der Hohen Rhön – auch wenn der gewünschte Radweg zwischen Frankenheim und Birx nicht gebaut wird. Jetzt ging es ziemlich schnell mit der „kleinen Variante“, mit der Frankenheim so viel wie möglich von dem schon vorhandenen Fördergeld noch in diesem Jahr umsetzen und damit für die Region retten will. Im Gemeinderat feilte man letztens an den Vergaben für Teilprojekte noch einmal – denn zum Beispiel der Bau der Schutzhütte in der Frankenheimer Flur kommt doch etwas teurer als erst gedacht. „Es waren noch ein paar mehr Gründungsarbeiten zu machen“, sagt Bürgermeister Alexander Schmitt. Die Rasthütte ist dieser Tage von einer Firma aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen errichtet worden und macht nicht nur eine gute Figur, sondern ist sehr nützlich für Radfahrer und Wanderer. Auch für die zwei Rad-Reparaturstationen, die entlang des Weges entstehen – in Thüringer und hessischer Flur – musste der Gemeinderat übrigens noch einmal finanziell nachlegen, für die Fundamente.