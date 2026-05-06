Die Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen. Am nächsten Donnerstag, 14. Mai, öffnet das Meininger Freibad wieder seine Tore. Zum Saisonstart haben die Badegäste von 11 bis 19 Uhr die Möglichkeit, ihre Ausdauer im Wasser unter Beweis zu stellen. Ziel der Aktion ist es, angelehnt an die aktuelle Jahreszahl mindestens 2026 Meter zu schwimmen. Wer diese Distanz im Wasser meistert, erhält als Anerkennung eine Urkunde, die zu drei kostenfreien Eintritten für die aktuelle Freibadsaison berechtigt.