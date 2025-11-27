Es war lange Zeit Tradition in dem Urlaubsort, dass auf dem Marktplatz – dem Platz des Friedens – gleich neben dem Springbrunnen ein Weihnachtsbaum steht. Eine Lichterkette wurde in der Vorweihnachtszeit durch den Bauhof angebracht, erfreute so Alt und Jung und kündete die kommenden Festtage an. In manchen Jahren lud die Gemeinde auch die kleinen Frauenwalder dorthin zu einer kleinen Vorweihnachtsfeier am 6. Dezember ein, bei welcher der Nikolaus die Kinder mit Süßigkeiten beschenkte und so ebenfalls auf die Festtage einstimmte.