Das Wort Erweiterung ist entscheidend, erklärte Steffen Schönfeld im Zella-Mehliser Bauausschuss. Der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Stadtservice und Bau in der Stadtverwaltung ging damit auf eine Anfrage von Uwe Schlütter (SPD) ein, der die Förderregularien im Zusammenhang mit der Erweiterung und dem Umbau der Sportanlage „Am Köpfchen“ unter die Lupe genommen hatte. „Es ist positiv, wenn wir Fördermittel bekommen. Für mich besteht aber ein Widerspruch darin, wenn auch davon die Rede ist, dass Ersatzneubauten an einer Stelle förderfähig sind und an anderer nicht“, stellte das Bauausschussmitglied in den Raum.