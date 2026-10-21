„Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht“, fliegt es dem Schweizer Dieter Moor um die Ohren, als er sich in einem brandenburgischen Dorfladen wagt nach etwas zu fragen, das er nicht finden kann. Ein solcher Satz würde Heidrun Nitzsche niemals über die Lippen kommen. Ganz im Gegenteil. „Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht auftreiben“, klingt es bei der Inhaberin des Schreib- und Spielwarengeschäftes mitten in Benshausen völlig anders, sehr angenehm anders. Und schon setzt sie Himmel und Hölle in Bewegung, um fix aufzutreiben, was ein Kunde gern hätte. Und nicht nur das ist außergewöhnlich.