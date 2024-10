Am helllichten Tag: Diebe dringen in Wohnhaus ein und stehlen Bargeld

Die 77-Jährige Bewohnerin des Hauses in der Straße Zum Bahnhof arbeitete gegen 12 Uhr im Vorgarten, wie die Polizei berichtet. Währenddessen gelangte ein bislang unbekannter männlicher Täter in das unverschlossene Haus und entwendete Bargeld in mindestens vierstelliger Höhe. Beim Verlassen des Hauses wurde er von der Bewohnerin angesprochen und flüchtete zusammen mit einem Komplizen in einem dunklen Auto.