Schon von Weitem ist sie am Fuße der Talsperre Schönbrunn zu sehen: Die aus Lärchenholz gefertigte Sitzgruppe mit Überdachung soll Einheimische und Wanderfreunde zum Verweilen einladen. Sie ist das erste Produkt eines Gestaltungskonzepts für die Wanderregion Biosphäre Thüringer Wald. Die über regionale Fördermittel des Thüringer Umweltministeriums finanzierte Anlage wurde im März installiert und ist die erste ihrer Art. Im Laufe des Jahres sollen weitere Elemente im Landkreis Hildburghausen, im Ilm-Kreis und in Suhl folgen.