Am Faschingsdienstag: Närrisches Treiben in Sonneberg

Die Kamelle sind eingepackt, der letzte Feinschliff an den Kostümen ist erledigt und die Blaskapelle Neuhaus-Schierschnitz bestellt: Am kommenden Dienstag, 4. März startet um 14 Uhr wieder der traditionelle Faschingsumzug durch die Sonneberger Innenstadt! Der bunte Zug mit 25 Gruppen und rund 600 Teilnehmern beginnt an der Bürgerschule am Fuße der Altstadt, biegt an der Juttastraße ab, mündet wie immer ein in die Bahnhofstraße und zieht sich bis hinunter zum Sonneberger Rathaus – dort erwartet alle ein tolles Bühnenprogramm des Faschingsvereins Kuckuck. Besonders die zahlreich teilnehmenden Kitas sorgen für farbenfrohe Kostüme und fröhliche Stimmung. Aber auch die altbekannten Faschingsfreunde wie „Dös Sumbarcher Kränzla“ und die Gründer Faschingsnarren dürften sich wieder außergewöhnliche Kreationen für viel Gaudi überlegt haben…